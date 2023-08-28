Грузія впустила українців з РФ, які чекали на кордоні понад тиждень

Грузинські прикордонники врешті впустили на територію країни шістьох громадян України, більшість яких росіяни вивезли з окупованої Херсонщини і які застрягли на кордоні, намагаючись виїхати з РФ.﻿ Про це заявила правозахисна організація UnMode. МЗС України підтвердило цей факт, повідомляє Європейська правда.

Правозахисники повідомили, що грузинські прикордонники врешті впустили в країну шістьох українців, яким спершу відмовили у в’їзді 17 серпня.

"Ми забираємо хлопців до безпечного місця – після понад тижня, проведеного просто неба у буферній зоні між двома кордонами, хлопцям потрібен гарячий душ та їжа" , – повідомили на сторінці організації ввечері 27 серпня.

Вони опублікували також фото українських громадян на території Грузії, заблюривши обличчя.

Фото: facebook.com/UnModeCommunityMovement

Як розповідають, п’ятеро з них – в’язні з Херсонської області, яких російські окупанти під час відступу вивезли та помістили у російські пенітенціарні заклади відбувати решту терміну покарання. Ще один нібито українець, який спробував виїхати з окупації через Росію і опинився у фільтраційному таборі, а після звільнення вирішив виїздити.

Чоловіки 10 днів пробули у буферній зоні біля пункту пропуску "Верхній Ларс". Воду, їжу і речі їм підвозили волонтери.

В МЗС України підтвердили, що цих українців впустили у Грузію. Інших деталей наразі не повідомляють.

Нагадаємо, ситуація шістьох українців у буферній зоні на кордоні РФ і Грузії набула розголосу наприкінці минулого тижня. Тоді вони перебували там вже тиждень. У Тбілісі заявили, що одразу повідомили Києву про ситуацію, щоб сприяти поверненню цих громадян в Україну.

У Міністерстві закордонних справ заявляли﻿, що перевіряють ситуацію шести громадян та опрацьовують питання їхнього повернення.

У Центрі прав людини ZMINA нагадують, що викрадених з окупованих територій в’язнів у Росії після закінчення термінів нерідко відправляють до судів, де визнають порушниками міграційного законодавства РФ та оселяються в центри для тимчасового утримання іноземців. Там українці можуть перебувати місяцями та домагатись конвоювання до кордону, наприклад, з Грузією.