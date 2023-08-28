На півдні активна ворожа авіація, можливі нові обстріли – ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ не виключають, що ворог знову обстрілюватиме південні та східні області України ракетами повітряного базування Х-59. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

"Зараз авіаційна активність ворога доволі висока, особливо на Південному напрямку в акваторії Азовського моря, також Херсонщина. Працює ворожа авіація. Це небезпечно: цієї ночі Х-59 були запущені з літаків Су-34, може бути подальше використання цих ракет у південних та східних областях" , - сказав він.

Ігнат зауважив, що регулярними атаками ворог прагне тримати українців і Збройні сили в постійній напрузі, зокрема обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Минулого року росіяни знищували енергетику України, зараз - продовольчий сектор, додав він.

Нагадаємо, вночі росіяни запустили﻿ по Україні шість ракет "Калібр" та Х-59. Протиповітряна оборона знищила чотири повітряні цілі. Зафіксовані влучання на Полтавщині.