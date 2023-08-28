Симоньян скаржиться, що біля її будинку вибухнули вже два безпілотники

Одна із найцинічніших представниць кремлівської пропаганди Маргарита Симоньян чомусь незадоволена, що після її вимог посилити атаки на Україну дрони-камікадзе раптом почали прилітати до неї самої, повідомляє Новое время.

Про це вона розповіла в ефірі російського федерального телебачення.

За словами Симоньян, за минулий тиждень недалеко від її будинку в Істринському районі Московської області вибухнуло вже два безпілотники.

"Поруч із нашим будинком вдруге за тиждень упав безпілотник. Голосно падає, хочу я вам сказати. О пів на четверту прокидаєшся, тільки-но встигнувши заснути" , — поскаржилася пропагандистка на тлі численних воєнних злочинів РФ проти мирного населення України.

Водночас вона стверджує, що жодної паніки серед росіян з приводу атак дронів на Москву та інші регіони РФ нібито немає.