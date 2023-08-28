У Європі набув чинності закон про цифрові послуги: Що зміниться

Набув чинності закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Починаючи з 25 серпня закон покладає на онлайн-платформи, такі як Google, Facebook, Amazon та інші, юридичну відповідальність за розміщений там контент.﻿ Про це, з посиланням на The Verge, повідомляє Новое время.

Під дію закону потрапляють 19 платформ:

Alibaba AliExpress

Amazon Store

Apple App Store

Booking.com

Facebook

Google Play

Google Maps

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter (X)

Wikipedia

YouTube

Zalando

Bing

Google Search

Основна мета DSA — сприяти створенню безпечнішого онлайн-середовища. Згідно з новими правилами, онлайн-платформи повинні впроваджувати способи запобігання та видалення публікацій, що містять незаконні товари, послуги або контент, одночасно надаючи користувачам можливість повідомляти про такий тип контенту.

Крім того, DSA забороняє таргетовану рекламу на основі сексуальної орієнтації, релігії, етнічної приналежності чи політичних переконань людини, а також накладає обмеження на таргетовану рекламу для дітей. Він також вимагає від онлайн-платформ забезпечити більшу прозорість щодо того, як працюють їхні алгоритми.

Таким чином DSA вплине на рекламу, прозорість, модерацію та багато іншого.

У відповідь на прийнятий закон техногігант Google розширює свій центр прозорості реклами та відкриє більше даних дослідникам. Instagram дасть змогу відключити рекомендаційну стрічку. TikTok і Snapchat теж дадуть відключити рекомендації. Вони також відключать таргет реклами на дітей 13−17 років. Snapchat і Instagram створять архів своєї реклами в EC.

Відтак користувачі отримають більше контролю над рекламою.