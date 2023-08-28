СБУ повідомила про затримання агентки, яка коригувала удари РФ по Херсону

Служба безпеки заявила про затримання агентки російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону, повідомляє Укрінформ.

Встановлено, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони.

За даними слідства, жінка відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки. За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Shahed".

Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скриншотів карт з позначками об’єктів.

Скриншот: СБУ

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.

В ОГП також повідомили, що підозрювана налагодила зв’язок зі співробітником ФСБ РФ. Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.