Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу

Президент Володимир Зеленський пропонує створити єдиний орган, який займатиметься перевірками бізнесу, і вважає, що держава та бізнес мають піти назустріч цьому питанню. Про це він заявив в інтерв'ю в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яка транслювалася в національному телемарафоні 27 серпня, повідомляє Економічна правда.

"Вони (бізнес – ред.) не повинні давати хабарі. Це факт. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо бізнес" , - сказав президент.

Зеленський додав, що в Офісі президента зараз збудували платформу для зустрічей з бізнесом.

"Раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються та знімають питання" , - сказав глава держави, але назвав це "несистемним рішенням".

Зеленський зазначив, що бізнес не хоче жодних перевірок і каже, що почали приходити до них, бо держава повернулася до перевірок.

"Але це баланс. Для мене як президента. Баланс під час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія... Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка у нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки , у нас будуть питання під час переговорів щодо майбутнього членства в ЄС" , - сказав президент.

За словами Зеленського, він запропонував бізнесу внести зміни до законодавства, щоб перевіряти бізнес мав право лише один орган.