Скільки у Росії залишилося ракет – відповідь розвідки

У Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує різні регіони України. Про це заявив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Головне управління розвідки Міністерства оборони дуже ретельно відстежує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом.

"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" - це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет" , - сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць "Кинджалів".

Представник ГУР додав, що на сьогодні росіяни менше використовують Х-101, порівнюючи з осінню минулого року. Цьому є дві причини. По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет.

"Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих.