За добу окупанти атакували десять областей – зведення ОВА

Російські окупанти минулої доби завдали ударів по десяти областях України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 28 серпня, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, під ударом російських військ уночі опинилася Полтавська область – відбулося влучання в промисловий обʼєкт. Ворожим вогнем повністю зруйнований виробничий цех.

Унаслідок російської атаки двоє людей загинули, ще двоє доправлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Місцеперебування ще двох громадян на цей час невідоме.

Пошукові роботи й розбір завалів тривають. Уточнення інформації щодо наслідків не завершене.

Чернігівську область за добу російська армія обстріляла шість разів, спричинивши загалом 42 вибухи. Загарбники били зі станкових гранатометів (АГС) і мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Минулося без жертв і руйнувань.

У Сумській області вночі та вранці росіяни дев'ять разів обстріляли прикордоння, унаслідок чого пролунали 52 вибухи. Під ворожим вогнем перебували Шалигинська, Білопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Великописарівська й Хотінська громади. У Шалигинській громаді російським обстрілом пошкоджене домогосподарство.

Учора протягом дня загарбники 22 рази атакували прикордонні території та населені пункти Сумської області, спричинивши загалом 171 вибух. Ворожих ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська і Путивльська громади.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з АГС (29 вибухів) і мінометів (10 вибухів). По цій же громаді ворог ударив некерованими авіаційними ракетами, випустивши їх із гелікоптера (шість вибухів) та пошкодивши приватне домогосподарство.

У Дніпропетровській області протягом дня російські війська двічі обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району, випустивши з важкої артилерії загалом п'ять снарядів. Ворожим вогнем зачепило приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Також агресор цілив по Марганецькій громаді, уночі – по Мирівській. Ворожим обстрілом пошкоджений приватний будинок, люди не постраждали.

Уранці російська армія із застосуванням тактичної авіації з південного напрямку вдарила ракетами по Кривому Рогу, зруйнувавши два дачні будинки та ще п'ять понівичивши. Минулося без загиблих і поранених. Уточнення наслідків триває.

Запорізька область за добу зазнала від російських загарбників 104 обстріли. Під ворожими вогнем опинилися 27 населених пунктів.

Із застосуванням артилерії ворог атакував території Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Білогір'я, Темирівки, Полтавки, Степового, Плавнів й інших міст та сіл на лінії вогню. Загалом зафіксовані 79 артобстрілів.

Вісім авіаційних ударів російські війська завдали по Роботиному. Дев'ять обстрілів ворог здійснив із реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську і Лук'янівському. Вісім ворожих безпілотників атакували Чарівне, Малинівку і Кам'янське.

Про руйнування внаслідок російських обстрілів житлових будинків й об'єктів соціальної інфраструктури загалом за добу в регіоні надійшли 13 повідомлень. Жителі громад не постраждали.

У Харківській області вчора вдень росіяни атакували, зокрема, Одноробівку Богодухівського району. Унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджень зазнали кіоск і приватний житловий будинок, загинула жінка віком 39 років, легке поранення дістала 16-річна дівчина.

У Козачій Лопані Харківського району ворожим вогнем пошкоджені п'ять приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговельний кіоск і приватний автомобіль. Минулося без постраждалих.

На Слобожанському напрямку російські війська били з авіації по району Окіпа Богодухівського району, з мінометів й артилерії обстріляли Ветеринарне і Красне Харківського району, Огірцеве й Бударки Чугуївського району, а також Колодязне Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних ударів російської армії зазнали Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка й Берестове.

У Луганській області загарбники штурмували район Новоєгорівки, били по Надії, Твердохлібовому і М’ясожарівці. З артилерії ворог атакував Кармазинівку, Невське, Червонопопівку, Кремінну, Білогорівку, Кузьмине та Діброву.

Усього за добу в регіоні російські війська здійснили 153 обстріли, випустивши загалом 554 снаряди.

Донецьку область росіяни обстріляли 11 разів, спрямувавши удари по Авдіївці, Часому Яру, Нью-Йорку, Дальнєму, Дачному, Малинівці, Галицинівці й Торецьку. Ворожим вогнем у регіоні пошкоджені сім приватних житлових будинків, школа та будівля шахти. Унаслідок російських обстрілів Донеччини двоє людей дістали поранення.

У Миколаївській області учора вдень загарбники атакували з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонську область за добу російська армія обстріляла 69 разів, випустивши 395 снарядів. Зокрема, п'ять ворожих обстрілів зазнав Херсон (39 снарядів). Загарбники влучили по районах 26 населених пунктів регіону, а також по території парку в Херсоні. Через російську агресію минулої доби в Херсонській області одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.