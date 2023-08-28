Скандал з куртками для ЗСУ: деталі перевірки антикорупційної ради Міноборони

Куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали розслідувачі. Про це заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець за результатами попередньої перевірки, повідомляє Радіо Свобода.

"Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше – це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені у Збройні сили України. І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності.

І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку" , – розповів голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

За його словами, Громадська антикорупційна рада також встановила, що Міноборони не мало тих інвойсів (рахунок-фактура – ред.), які мають журналісти. Саме інвойси, в яких зазначена ціна в турецьких документах. Тому що ці документи подає винятково турецька сторона при тому, коли відвантажує товар. І в принципі Міністерство оборони не повинно було мати цих документів.

Щодо завищених цін, за його словами, це питання точно не до Міністерства оборони. Бо, коли там підписували контракти, то в контракті вказувалась ціна. І, враховуючи те, що це товар невітчизняного виробництва, яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, – це по суті Міноборони абсолютно не стосується, каже Грушовець.

"Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, тому що вона склалася з початок війни, коли було дуже мало людей і він прийняв таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли він приймав це рішення, ми хочемо з’ясувати.

Насправді важливе питання, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу. Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, що були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання" , – додає він.

Також Грушовець наголосив, що загалом курток для ЗСУ закуповувалось більше, аніж 180 тисяч, про що писали журналісти. І робило це Міноборони у різних компаній. Навіть у тому числі – українських. Чи дійсно була корупційна складова в ціні і чи дійсно ці куртки купували "неправильно" – Громадська антикорупційна рада сподівається, що зможе відповісти на це питання найближчим часом.

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