401 компанія в Україні намагається приховати бізнес-зв'язки з РФ - Опендатабот

Платформа відкритих даних Опендатабот стверджує﻿, що понад чотири сотні компаній, які здійснюють діяльність в Україні, намагаються приховати бізнес-зв'язки з країною-агресором, повідомляє Економічна правда.

Як зазначається на сайті Опендатабот, в реєстрах виявлено 401 компанія з російським слідом, яка попри мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній власниками яких є громадяни Росії, здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з РФ.

Крім того, є непоодинокі випадки формальної зміни власників, а не реальної, стверджує Опендатабот.

"За півтора року повномасштабної війни, попри наявні законодавчі заборони, 401 компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з РФ" , - йдеться в повідомленні.

За даними Опендатабот, топ-10 компаній за виторгом за результатами 2022 року, які прибрали зв'язки з агресором після початку повномасштабної війни, виглядає наступним чином:

Нагадуємо, станом на 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії зареєстрованої в Україні.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній власниками яких є громадяни РФ. Це обмеження було введено задля того, аби забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв'язку з військовою агресією РФ.

Наразі лише окремі категорії громадян РФ мають право здійснювати змін у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.

Крім того, законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян РФ, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.