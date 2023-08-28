Розвідка: РФ до кінця року планує зібрати 1300 "Шахедів"

Росія почала працювати над тим, щоб налагодити потужне виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території. Після останніх атак "Шахедів" в них виявили елементи, які вказують, що фінальний етап збору цих дронів відбувається вже на території Росії. Про це повідомив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Після останніх атак "Шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах.

Крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "Шахедів" на території РФ. Водночас під час однієї з російських виставок ВПК було заявлено, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року" , - розповів Скібіцький.

Попередні дані ГУР свідчать про те, що противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "Шахедів". Для них планується застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва. Проте в реальності Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА, зазначив Скібіцький.

За його словами, зараз ГУР збирає дані про те, якою є фактична потужність розгорнутого ворогом виробництва, де саме вони збирають ці дрони і які підприємства на території держави-агресора беруть участь у поставці деталей.

У воєнній розвідці кажуть, що успішність планів ворога буде залежати від ефективності санкцій та "кінетичної дії" на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві "шахедів" у РФ.