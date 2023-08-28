У ЄС допускають, що західні військові проводитимуть навчання в Україні після війни

Найвищий військовий посадовець на рівні ЄС, генерал Роберт Брігер допускає, що після завершення війни навчальні місії європейських військових для українців зможуть відбуватися в Україні, повідомляє Європейська правда.

Австрійський генерал Роберт Брігер, який очолює Військовий комітет ЄС, допустив, що після завершення війни навчання для українських військових від західних союзників можуть проходити і на території України.

"Я легко можу уявити, що наявна навчальна місія ЄС для українських військових буде розширена за межі запланованого 2-річного періоду", – зазначив Брігер.

Генерал зазначив також, що із завершенням гарячої фази війни Україні потрібно буде проводити масштабне розмінування і працювати над посиленням армії, і можливо було б доречно, щоб військові з країн ЄС "допомогли Україні у розмінуванні, розбудові сучасної культури в армії, навчанні з новітнім озброєнням і освоєнням сучасних стратегій національної оборони". За його словами, це "реалістична можливість".

У рамках навчальної місії ЄС для українських військових з листопада 2022 року пройшли навчання близько 30 тисяч українців.

"Ми досягнемо нашої цілі щодо навчання цього року 30 тисяч українських військових. Це удвічі більше, ніж початково планувалося", – зазначив генерал.

За його словами, навчальні модулі запропонували 17 країн-членів, а провідну роль у навчальній місії відіграють Німеччина та Польща.

Військовий комітет ЄС є найвищим військовим органом союзу, до його складу входять начальники штабів збройних сил усіх 27 країн-членів.