У Польщі хакери втрутилися в роботу залізниці та зупинили потяги

У Польщі повторився інцидент із втручанням невідомих "стоп-сигналом" у роботу залізниці, внаслідок чого близько десятка потягів аварійно зупинилися, повідомляє Європейська правда.

У неділю в районі прикордонного міста Білосток тричі протягом ранку сторонні особи надіслали на специфічній радіочастоті стоп-сигнал, що спричинив екстрену зупинку потягів, які нею послуговуються.

За інформацією RMF, сигнал отримали 9 потягів, з яких п’ять у той момент були на маршруті, а чотири – на стоянках. Вже за хвилину, коли з’ясувалось, що ніякої надзвичайної ситуації немає, потяги продовжили рух.

Поліція після того повідомила про арешт двох людей у Білостоку віком 24 і 29 років. У них вилучили аматорське радіообладнання, яке, ймовірно, використовувалось для надсилання сигналу.

Вже після їхнього арешту, за інформацією RMF, хтось надіслав стоп-сигнал машиністам під Вроцлавом.

Нагадаємо, перед цим такий інцидент стався ввечері у п’ятницю в районі Щецина. Втім, тоді зловмисники також зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна. Деталі інциденту з’ясовує поліція і Служба внутрішньої безпеки, також створили тимчасову команду технічних фахівців для посиленого нагляду за безпекою залізничного руху.

"Стоп-сигнал" розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів, польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами.