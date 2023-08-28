У Зеленського спрогнозували закінчення війни в Україні

Війна в Україні закінчиться "швидко й раптово". При цьому навряд чи доведеться відвойовувати кожен кілометр кров'ю, бо за певних умов "події будуть набувати іншого вигляду". Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.

"Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров'ю. У міру просування на півдні і виходу українських сил на адмінкордон з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою, все закінчиться швидко і в один момент. - так само, як і почалося" , - запевнив він.

За словами Подоляка, річ у тому, що вся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він "ще не програв війну".

"У Кремлі розуміють невідворотне: чим більше Росія втрачатиме окупованих територій, тим швидше станеться падіння підтримки режиму" , - каже він.

На думку Подоляка, вбивство засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та підготовка нової мобілізації в Росії для насичення фронту - це лише "виграш часу".