У РФ американського дипломата звинуватили в зборі даних про війну та мобілізацію

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила колишнього співробітника консульства США у Владивостоці Роберта Шонова, якого раніше затримали у справі про співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою. Про це пишуть російські агенції "ТАСС" та "РИА Новости", повідомляє Радіо Свобода.

"Інформатор посольства США в Москві Шонов з вересня 2022 року збирав інформацію "про хід спеціальної військової операції" (так російська влада називає війну в Україні – ред.) і про мобілізацію в регіонах Росії, а також про проблемні моменти і оцінки їхнього впливу на протестну активність населення напередодні виборів президента Росії у 2024 році", – заявили у ФСБ.

ФСБ планує допитати співробітників політичного відділу посольства США у Москві Джеффрі Сілліна та Девіда Бернстайна, які, за версією спецслужби, давали завдання Шонову. Які саме дані збирав Шонов, і чи секретні вони є, ФСБ не повідомляє.

З опублікованого російськими ЗМІ відео видно, що Шонова затримують співробітники ФСБ, одягнені у спецодяг комунальників.

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова https://t.co/65lsILNSTQ pic.twitter.com/Svrui3VpDT — РИА Новости (@rianru) August 28, 2023

У ході допиту Шонов розповів, що секретар посольства Девід Бернстайн нібито доручив йому шукати "журналістів, політиків, підприємців, які лояльні до США та яких згодом могли використати для збирання інформації".

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