У Міноборони РФ заявили, що збили над Кримом українську ракету та безпілотник
Російські окупанти заявили про атаку безпілотників і ракети на Крим і що нібито всі повітряні цілі збили, повідомляє Українська правда.
"В районі 10:30 припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу... Два безпілотних літальних апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Республіки Крим", – заявили в російському Міноборони.
Голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов уточнив, що це сталося на півночі та заході тимчасово окупованого Криму.
Пізніше Міноборони РФ заявило, що в районі 11:30 Україна нібито запустила по півострову крилату ракету, і що її нібито знищили в повітрі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.