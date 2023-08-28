США можуть надати Україні касетні боєприпаси більшої дальності – WP

Адміністрація Байдена розглядає кілька важливих нових варіантів посилення західної військової підтримки України, оскільки бачить ймовірність того, що війна продовжиться в наступному році.﻿ Про це пише The Washington Post, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у матеріалі, у Вашингтоні зростає підтримка касетних боєприпасів для РСЗВ, які можуть вражати територію на більшу відстань, ніж артилерійські боєприпаси, які США почали постачати минулого місяця.

За даними видання, Сполучені Штати також наполегливо працюють над планом створення українських "сил майбутнього", які могли б стримувати подальшу російську агресію.

Зазначають, що винищувачі F-16, які почнуть надходити за кілька місяців, будуть частиною цього плану, крім того, американські урядовці працюють з союзниками над багатьма іншими системами озброєння та навчанням.

За інформацією джерел медіа, Пентагон продовжує виступати проти надання Україні далекобійних ракет ATACMS попри прохання Києва через побоювання посадовців, що США не мають їх у достатній кількості, щоб не підірвати власну боєготовність до можливого майбутнього конфлікту з Китаєм.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.