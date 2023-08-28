Авіакатастрофа на Житомирщині: у ДБР розповіли які версії розглядають

Держбюро розслідувань розглядає кілька версій щодо авіакатастрофи літаків у Житомирській області, унаслідок якої загинуло троє пілотів. Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Раніше зазначалося, що попередня кваліфікація — це порушення правил польотів або підготовки до них, і за це у кримінальному кодексі дійсно є покарання. Але загалом слідство буде розглядати такі версії, як технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації і здійсненні польотів" , - заявила вона.

За словами представниці ДБР, для того, щоб довести одну з цих версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день.

"Це будуть судово-медичні експертизи, експертизи з дешифрації "чорних скриньок", а також комплексна судова авіаційно-технічна експертиза. Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству, як це відбулося" , - зазначила Сапьян.

За її даними, до розслідування будуть залучатися фахівці з Генштабу ЗСУ і з командування Повітряних сил.

"Наразі є відомості про те, що катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це те, що ми отримали сьогодні вранці від слідчих, свіжу інформацію" , - поінформувала Сапьян.

У ДБР запевнили, що вони встановлять винних і вони понесуть відповідальність, та висловили сподівання, що більше таких прикрих авіакатастроф не буде.

Окремо у відомстві закликали громадян, якщо вони бачили чи чули щось стосовно того, що у Житомирській області тоді відбувалося у небі, поінформувати про це на гарячу лінію ДБР.

За словами Сапьян, також люди можуть за допомогою їхнього сайту у анонімному форматі написати звернення щодо цього і відправити його, і це звернення обов'язково буде розглянуте.

Як повідомлялося, 25 серпня на Житомирщині у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів загинули.