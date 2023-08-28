FT: Брак перекладачів сповільнює навчання українських військових на Заході

Нестача компетентних перекладачів є головною проблемою, що уповільнює процес навчання українських військових на Заході. Про це пише Financial Times, повідомляє Новое время.

"Перекладачі - це проблема номер один" , — сказав голландський бригадний генерал, заступник керівника багатонаціональної навчальної місії ЄС, яку було створено в листопаді 2022 року для навчання українців Мартін Бонн.

У статті сказано, що Київ і західні столиці надають перекладачів, які часто відчувають труднощі з необхідним словниковим запасом.

За словами Бонна, великою проблемою є переклад слів, що використовуються у військовому або технічному контексті.

"Слова, які ніхто не використовує в повсякденному житті" , — сказав він.

За словами інструкторів, вік і здібності солдатів, які прибувають, часто різняться. Одному добровольцю, який прибув до Німеччини, був 71 рік.

Видання пише, що європейські інструктори високо оцінили "величезну мотивацію" українців, попри стрес, пов’язаний із війною.

До кінця року 10 тисяч українських солдатів пройдуть навчання в Німеччині, що є частиною ширшої програми Заходу з оснащення українських збройних сил танками, артилерією та системами ППО, в рамках якої 63 тисячі новобранців Київ направив до навчальних таборів у Європі та США.