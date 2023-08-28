ОП: Китай постачає Росії до 70% компонентів для військових безпілотників

Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів, які вона використовує проти України, є Китай. Про це заявила міжнародна робоча група із санкцій проти Росії під керівництвом глави ОП Андрія Єрмака та директора Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкла Макфола, повідомляє Ліга.net.

Було вивчено 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей російських БПЛА з поля бою в Україні. Російська армія регулярно застосовує Shahed-136/131, "Ланцет" та "Орлан-10".

З'ясувалося, що на Китай припадає 67% постачання компонентів (17% з них проходять через Гонконг).

Частки Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів становлять 5% та 2% компонентів відповідно.

Також у дронах виявлено складники (процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти), що виробляють в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах.

У групі Єрмака-Макфола зазначили, що багато деталей можна отримати через загальнодоступні торгові платформи, що ускладнює регуляторний нагляд.

Запропоновано погоджувати списки санкцій між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, що підпадають під санкції, на основі цих кодів.

Компанії мають розробити чіткіші інструкції щодо дотримання вимог законодавства, зазначили у групі Є/М. Рекомендується посилити співпрацю між виробниками та органами влади для покращення дотримання санкцій та впровадження ефективних обмежувальних заходів.

Крім того, уряди мають провести розслідування проти відомих компаній, які не дотримуються певної санкційної політики, додали на Банковій.