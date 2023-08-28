Окупанти зводять мінні загородження в в Бєлгородській області – Маляр
На Куп’янському напрямку вздовж кордону в Бєлгородській області росіяни споруджують мінно-вибухові загородження, повідомляє Укрінформ.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, противник і надалі намагається наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Скрізь тривають важкі бої.
"На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Шукає слабких місць в нашій обороні, щоб прорвати її", - наголосила Маляр.