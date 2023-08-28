Ізраїль зможе збивати іранські безпілотники за допомогою лазера

ППО Ізраїлю отримає спочатку частковий, потім і повний лазерний захист Система зможе збивати дрони, у тому числі й ті, які Іран зараз спрямовує Москві для ударів по Україні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив глава розробника зброї Rafael Advanced Defense Systems Юваль Стейніц.

"Через рік Ізраїль стане першою країною, яка матиме частковий лазерний захист. Через два роки може бути повний захист - від ракет, снарядів, ракет або чогось ще. Це захистить нас як на Півдні, так і на Півночі" , - сказав він.

У лютому цього року високопосадовець міністерства оборони бригадний генерал (у відставці) Денні Голд заявив, що ізраїльські лазери ППО, коли вони будуть повністю розгорнуті, зможуть збивати дрони, які Іран відправляє Росію для використання проти України. Він заявив, що його міністерство працює над розробкою наступного покоління використання лазерів.

Він розповів про численні успішні випробування, що знищують ракети "за допомогою дуже складної системи лазерної зброї… Ми зробили те саме з мінометами, ракетами та БПЛА, такими як іранські БПЛА, які вони відправляють в Україну. Та ж концепція з БПЛА: ми можемо їх збивати".

У лютому 2022 року тодішній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що можливості Ізраїлю використовувати лазери значно зросли і можуть бути введені в експлуатацію набагато раніше, ніж люди очікували.