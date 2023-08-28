Предки людини могли з'явитися в Європі, а не в Африці – вчені

Вчені заявили про те, що виявлені в Туреччині останки мавпи, яка отримала назву Anadoluvius turkae, можуть змінити уявлення про еволюцію людини. За словами вчених, останки вказують на те, що предки людини та африканських мавп з'явилися в Європі, а 9-7 мільйонів років тому переселилися до Африки, з посиланням на IFLScience, повідомляє Дзеркало тижня.

Останки мавпи знайшли у регіоні, вік якого оцінюється у 8,7 мільйона років.

Частину черепа, що добре збереглася, вчені знайшли ще в 2015 році. Останки дозволили дослідникам використовувати програму визначення еволюційних зв'язків. Аналіз кісток показав, що стародавня істота була розміром із великого самця шимпанзе або середню самку горили.

За словами вчених, мавпа належить до людиноподібних мавп, групи, до якої входять африканські мавпи, включаючи шимпанзе, горил та бонобо. Найраніші відомі останки древніх людей знайшли в Африці. Але команда вважає, що останки A. turkae підтверджують гіпотезу про те, що предки людини жили в Європі, перш ніж опинитися в Африці.

«Наші результати припускають, що людиноподібні мавпи не лише з'явилися в Західній та Центральній Європі, а й понад п'ять мільйонів років розвивалися там, а також поширилися у східному Середземномор'ї, перш ніж зрештою мігрувати до Африки, ймовірно, внаслідок зміни навколишнього середовища та скорочення лісів» , - заявив професор Девід Беган із кафедри антропології Університету Торонто.

Дослідники вважають, що A. turkae співіснував із великими тваринами, схожими на тих, що населяють Африку зараз. І вони мігрували на континент разом, близько восьми мільйонів років тому.

«У нас немає кісток кінцівок, але, судячи з його щелеп та зубів, тварин, знайдених поряд з ним, а також геологічним показникам навколишнього середовища, A. turkae, ймовірно, жив у відносно відкритих умовах, на відміну від лісових умов, в яких жили людиноподібні мавпи. Більше схоже на те, на що, на нашу думку, було схоже місце існування перших людей в Африці. Потужні щелепи та великі зуби з товстою емаллю припускають, що його дієта включає тверді або жорсткі продукти харчування з наземних джерел, таких як коріння та кореневища» , - заявив Айла Севім Ерол з Університету Анкари.

Разом з тим існує ймовірність, що перші предки людини все-таки з'явилися в Африці, а потім мігрували до Європи. Але доказів цієї версії замало.