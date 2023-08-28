Глава Євроради закликає ЄС прийняти нових членів до 2030 року

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликає ЄС бути готовим до прийняття нових країн-членів до 2030 року, про це він заявить сьогодні на Міжнародному стратегічному форумі у словенському Бледі. Про це, з посиланням на видання Financial Times, повідомляє Європейська правда.

"Зараз ми маємо розглядати розширення як один із наших головних викликів. Як для ЄС, так і для його майбутніх країн-членів" , - заявив Шарль Мішель.

Як сказано в матеріалі, Мішель підкреслить, що "готуючи наступний стратегічний порядок денний", ЄС "має поставити перед собою чітку мету... і бути готовим, з обох боків, до розширення до 2030 року".

"Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрито. Ми повинні ним скористатися" , - цитує можливу промову Мішеля видання.

Нагадаємо, Міжнародний стратегічний форум у Бледі відвідають лідери країн-кандидатів на вступ до ЄС: Молдови, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Сербії, Боснії та Герцеговини.