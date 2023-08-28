У Литві оголосили про плани закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

В уряді Литви оголосили про плани закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила глава литовського МВС Агне Білотайте, повідомляє LRT.

"Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні переходи Лаворішкес і Райгард", – сказала міністр.

За її словами, рішення про закриття ще двох пунктів пропуску було прийнято для того, щоб зменшити масштаби контрабанди через кордон і перенаправити співробітників на інші прикордонні пункти пропуску.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.

За підсумками зустрічі глав МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії 28 серпня було погоджено, що кордон з Білоруссю буде повністю закритий у разі виникнення "критичного інциденту".