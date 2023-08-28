Bild дізналося, про що говорили Шольц та Путін після вторгнення РФ в Україну

Німецький журналіст Штефан Ламбі отримав доступ до стенограми переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Франції Емманюелем Макроном, в яких вони обговорюють свої розмови з главою Кремля Владіміром Путіним, повідомляє Європейська правда.

Подробиці про хід цих переговорів описує Bild.

Переговори між Шольцом і Путіним відбулися 4 березня 2022 року – на дев’ятий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Німецький канцлер під час розмови зі своїм французьким колегою сказав, що ситуація "кращою не стає".

"Дещо турбує мене більше, ніж переговори: він (Путін) зовсім не скаржиться на санкції. Я не знаю, чи робив він це в розмові з вами. Але він взагалі не згадував про санкції", – сказав Шольц Макрону, на що французький лідер відповів: "І мені теж".

Канцлер Німеччини зазначив, що Путін знову нав’язував своє бачення України: "Він розповів мені про всі свої ідеї щодо того, як знайти компроміс. Він говорив про демілітаризацію, денацифікацію".

Після цього, за його словами, Путін "попросив мене, щоб Крим був визнаний частиною Росії", а також незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Коли я запитав його, чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не повинно бути приводом для припинення вогню. По-друге, він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського", – розповів Шольц.

Як сказав канцлер, Путін також висловлював конспірологічні ідеї:

"Потім він сказав, що українська делегація поїхала до Польщі, тому що хотіла поговорити з президентом Сполучених Штатів, щоб отримати вказівки".

У відповідь Макрон заявив, що "це було дуже схоже на розмову, яку я мав з ним (Путіним. – Ред.) вчора".

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек обурений тим, що Федеральна розвідувальна служба (BND), на відміну від інших спецслужб, помилялася у своїх оцінках щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, у травні Шольц сказав, що планує одного дня знову поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним, не даючи часових перспектив, коли це може статися.

У лютому цього року у Кремлі поскаржилися, що Макрон і Шольц давно не дзвонили Путіну.