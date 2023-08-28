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Верещук: У Запорізької області буде проведена примусова евакуація дітей

Верещук: У Запорізької області буде проведена примусова евакуація дітей
Фото: sluga-narodu.com

З Василівського та Пологівського районів Запорізької області буде проведена обов'язкова евакуація дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області — Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", — заявила вона.

Верещук запевнила у тому, що нині в Україні налагоджений механізм евакуації громадян.

Як повiдомлялось, 10 серпня у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію.

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