Верещук: У Запорізької області буде проведена примусова евакуація дітей
З Василівського та Пологівського районів Запорізької області буде проведена обов'язкова евакуація дітей, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.
"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області — Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", — заявила вона.
Верещук запевнила у тому, що нині в Україні налагоджений механізм евакуації громадян.
Як повiдомлялось, 10 серпня у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію.