Санду: Україні необхідно надати більшу підтримку, щоб зупинити РФ

Президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність надати Україні більшу підтримку, щоб зупинити Росію, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв’ю CNN.

"Україна потребує більшої підтримки... і всі повинні розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться ні в Україні, ні в Молдові", – підкреслила Санду.

Вона сподівається, що найближчим часом "надійде більше підтримки, щоб Україна змогла повернути свої території, і ми побачимо кінець цієї божевільної війни".

Санду також розповіла про спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові через Придністров'я, в якому "існує режим, який підтримується Росією".

Також молдовська президентка прокоментувала смерть ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина, зазначивши, що "це лише підтверджує ризики, які походять з Росії, країни, в якій немає правосуддя".

"На жаль, це не обмежується кордонами Росії. На жаль, саме так Росія діє щодо своїх сусідів", – додала вона.

Раніше Санду заявляла, що Росія є головним джерелом нестабільності для її країни.