Словаччина повністю відмовилася від використання ядерного палива з Росії

Словаччина змогла повністю замінити російські поставки ядерного палива для своїх атомних електростанцій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Euractiv.

Залежність від РФ

Майже 60% енергії, виробленої Словаччиною, припадає на атомні електростанції, які, своєю чергою, працюють виключно на російському ядерному паливі.

"Цього більше не буде після того, як у результаті міжнародного тендеру було укладено угоду на поставку Slovenské elektrárne єдиної повністю західної альтернативи" , - йдеться у матеріалі.

Генеральний директор Slovenske elektrární Браніслав Стричек сказав, що це є важливим кроком на шляху зміцнення енергетичної безпеки Словаччини.

"Атомні електростанції є важливою опорою в енергетичному балансі нашої країни, тому я вважаю вкрай важливим забезпечити диверсифікацію поставок ядерного палива для їхньої стабільної роботи" , - додав він.

Що ще відомо про нову угоду щодо поставок

Паливо спочатку має пройти процедуру схвалення спеціально для використання в словацьких ядерних реакторах. Постачання палива зможе розпочатися вже протягом року.

Угода відповідає меті ЄС щодо припинення залежності від російських енергоносіїв. Тоді як більшість санкцій ЄС зосереджені на викопному паливі, Словаччина опинилася в залежності від держави-агресора в ядерному секторі.

Санкції проти "Росатому"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна пропонує вводити санкції проти "Росатому" у кілька етапів.