ЗМІ: Уряд Південної Кореї хоче перетворити Умань на "розумне місто"

Уряд Південної Кореї визначився з компанією - виконавцем проєкту "Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна", який буде реалізовано у рамках програми K-City Network, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Business Korea.

Для реалізації проєкту обрана корейська компанія K-water - урядова агенція з розвитку водних ресурсів у Південній Кореї.

Проєкт стартує у вересні та має завершитися до квітня 2024 року.

"K-water обрана виконавцем проєкту "Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна", що входить до проєктів K-City Network та реалізується під наглядом Міністерства земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту і Корейської корпорації закордонної інфраструктури та розвитку міст. Ініціатива є одним з декількох проєктів 2023 року програми K-City Network" , - йдеться в повідомленні.

У рамках проєкту передбачається використати особливості Умані, як міста, що орієнтовано на туризм, для створення плану ефективного розвитку ділового міста.

Проєкт передбачає аналіз умов розвитку, необхідних для перетворення українського міста в "смартсіті", розробку генерального плану "розумного міста", забезпечення фінансування та запрошення міських чиновників на навчання.

Компанія K-water, що перетворюватиме Умань на "розумне місто", раніше вже працювала над схожим проєктом у Пусані, повідомляє Business Korea.

Нагадуємо:

Програма K-City Network - це міжурядові (G2G) проєкти співпраці в галузі "розумних міст". З корейського боку проєкт реалізується Міністерством землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї й має на меті підтримку закордонної експансії корейських компаній.

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