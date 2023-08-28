Зеленський провів засідання Ставки: що обговорили

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 серпня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Новое время.

Глава держави повідомив у Telegram, що максимальну увагу на засіданні приділили наступу та забезпеченню фронту всім необхідним, зокрема зброєю. На Ставці доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Олександр Сирський та ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський.

Також учасники Ставки обговорили реалізацію плану із захисту критичної та енергетичної інфраструктури, підготовку до зими та розробку програми переходу на перспективні типи літаків.

Зеленський заслухав звіт щодо інспекції військово-лікарських комісій, його розглянуть на наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Раніше президент казав, що у вересні на Україну очікують нові оборонні пакети для захисників, які включатимуть артилерію, бронетехніку, ППО, ракети та засоби для розмінування. Також очікуються наступні раунди переговорів щодо гарантій безпеки для України та «приєднання нових країн до спільної архітектури безпеки».

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що Україна може почати використовувати американські винищувачі F-16 навесні 2024 року.