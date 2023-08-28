Кулеба: Україна на завершальній стадії призначення нового посла в Чехії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що Україна перебуває "на завершальній стадії" процесу відбору нового посла в Чехії, повідомляє Європейська правда.

Як пише ČTK, про це Кулеба заявив під час переговорів із чеським колегою Яном Ліпавським у Празі в понеділок.

Посада посла у Чехії вакантна понад рік після того, як останнього очільника диппредставництва Євгена Перебийноса призначили заступником міністра закордонних справ України.

Як пояснив Кулеба, за цей час Київ так і не знайшов людину, яка б повністю відповідала цій посаді, "враховуючи першокласні відносини між двома країнами".

"Але зараз ми знаходимося на фінальній стадії процесу відбору. У нас вже є певний відбір з кількох кандидатів, і остаточне рішення буде ухвалювати президент", – зазначив голова МЗС.

Голова чеської дипломатії своєю чергою сказав, що Прага неодноразово порушувала питання про представництво України у Чехії.

"З іншого боку, ми повинні поважати суверенітет української сторони в ухваленні рішень у цьому питанні. Це означає, що ми не можемо вийти за межі того, що ми регулярно згадуємо про це в дружніх переговорах", – додав Ліпавський.

Нагадаємо, в МЗС розглядали можливі призначення "політичного посла" України в Чехії. Зокрема, звучало ім'я ексглави Укроборонпрому Юрія Гусева, але згодом від його кандидатури відмовилися.