ОВА: У Дніпропетровській області постраждали 4 особи від російського дрону
4 людини постраждали у понеділок, 28 серпня, від російської атаки дроном-камікадзе в Нікополі на Дніпропетровщині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram/
"Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома".
Також через обстріли пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені 5 автомобілів.