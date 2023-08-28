Close button

ОВА: У Дніпропетровській області постраждали 4 особи від російського дрону

ОВА: У Дніпропетровській області постраждали 4 особи від російського дрону
Фото: Telegram

4 людини постраждали у понеділок, 28 серпня, від російської атаки дроном-камікадзе в Нікополі на Дніпропетровщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram/

"Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома".

Також через обстріли пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені 5 автомобілів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics