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ОВА: У Полтавській області заборонили святкові заходи 1 вересня

ОВА: У Полтавській області заборонили святкові заходи 1 вересня
Фото: Рixabay

У Полтавській області заборонили проведення святкових заходів 1 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

"На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року".

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 28 серпня.

Що передувало:

  • Вночі 28 серпня окупанти завдали ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту у селищі Гоголеве Полтавської області. Спершу повідомлялося про 2 загиблих і двох поранених. Однак в ОП повідомили про 5 постраждалих.
  • Ці люди працювали в нічну зміну. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.
  • Пізніше стало відомо про щонайменше 3 загиблих.
  • Повітряні сили повідомили, що знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.

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