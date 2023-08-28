Резніков упевнений, що порушень при закупівлі зимових курток для ЗСУ не було

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було. А характеристики і вартість цих курток - цілком прийнятні, скарг на них з боку українських військових не було, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив на прес-конференції.

"Будучи абсолютно впевненим, що ми привезли зимові куртки, а не літні, я запропонував дуже просту річ, використавши всі інші заходи. Якщо ви впевнені, що це літні куртки, і ви мрієте про моє звільнення, у вас дуже просто крок - прийміть парі" , - сказав Резніков, коментуючи свою пропозицію укласти парі.

За словами міністра, 135 тисяч курток у рамках контракту з турецькою компанією використовували військовослужбовці ЗСУ, решта 45 тисяч - перебувають на складах. Як запевнив Резніков, жоден виробник ніколи не пропонував поставити зимові куртки ціною нижче 80 доларів, тому апеляції до цін на онлайн-майданчиках некоректні.

Також очільник Міноборони розповів, що жодних окремих контрактних пропозицій постачальникам ніхто не надсилав, вони самі зверталися до міністерства через електронну пошту. І всього поставками зимового одягу займалися 30 компаній, з яких 9 - іноземні.

Резніков також відповів на запитання про те, чому одним із постачальників зимової форми стала саме компанія, співвласником якої є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

"Від них, як і ще від восьми іноземних постачальників, надійшла пропозиція на електронну пошту, і далі вже департамент (Міноборони, із закупівель, - ред.) опрацьовував, вів із ними переговори" , - сказав Резніков і додав, що "у той складний час" Міноборони не мало змоги проводити комплаєнс-перевірки та встановлювати бенефіціарів компаній-постачальників.

"Мені байдуже, яке прізвище у бенефіціара, якщо він реально робить поставку" , - сказав Резніков.

Він зазначив, що не знайомий із племінником нардепа Касая, самого депутата - знає в обличчя, але жодних перемовин чи обговорень якихось постачань він із ним ніколи не мав.

"Питання до міністерства оборони: Чи завезли ми літні куртки замість зимових? Ні, це неправда, ми завезли зимові, за нормальною ринковою ціною, яка була тоді і є зараз" , - сказав Резніков.

Міністр додав, що ті, кому він запропонував парі, не є його "ворогами", оскільки "ми разом воюємо з Російською федерацією".

"Я пропоную припинити френдлі файєр" , - підсумував Резніков.

Що цьому передувало

Чутки про відставку Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Приміром, минулого тижня Резніков запропонував парі нардепу та журналісту через скандал із закупівлею курток для військових Міноборони. Він заявив, що готовий подати у відставку, якщо виявиться, що відомство поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. В іншому випадку він запропонував депутату Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу - піти з видання та на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Крім того, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Резнікова можуть відправити у відставку та призначити послом у Британії. За його словами, посаду міністра оборони може обійняти керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Журналісти також ставили питання про відставку Резнікова президенту. Зеленський заявив, що коментує відставки після відповідних указів.