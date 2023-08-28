Резніков: Окупанти просуваються під Куп'янськом, але можуть потрапити в котел

Російські окупанти мають певні успіхі на Куп'янському напрямку, однак вони можуть потрапити в котел, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на пресконференції міністр оборони Олексій Резніков.

"Це логічний хід ворога, відвернути нашу увагу, атакуючи там, щоб ми забрали підрозділи з Півдня та Сходу. Але генерал Сирський, який командує угрупуванням військ "Хортиця", одночасно тримає оборону на тому напрямку і контратакує на Бахмутському напрямку. Росіяни начебто трохи там і просуваються, але якщо ми просунемося (на Бахмутському напрямку), то тоді вже вони потраплять у котел" , — сказав він.

За словами міністра, Україна не перекидає підрозділи з Півдня, а російські окупанти постійно переміщують свої підрозділи: з Херсонської області на Запорізький напрямок, з Півдня — на Схід.

"Як кажуть військові, "ситуація складна, але контрольована" , — додав Резніков.

Як повідомлялось, за добу на фронті відбулося 26 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими окупантами.