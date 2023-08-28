Зеленський: Україна переводить на максимум виробництво зброї

Україна переводить на максимум виробництво вітчизняної зброї, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненнi.

За його словами, президент провів сьогодні окрему нараду щодо українського виробництва зброї. На ньому були присутні представники Мінстратегпром, Укроборонпром та керівники вітчизняних виробництв.

"Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат" , - заявив Зеленський.

Виробництво зброї в Україні

Раніше президент заявляв, що Україна прагне удосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території.

А заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв своєю чергою пояснив, що Україна щомісяця збільшує виробництво снарядів, щоб мати змогу максимально самостійно забезпечувати себе боєприпасами. Наразі, за його словами, йде робота над тим, щоб виробляти 155-мм снаряди "натівського" калібру.

До того ж Зеленський говорив, що Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала. Загальна цифра техніки, що зараз виготовляється в Україні в десятки разів перевищує цифри, що були до війни.