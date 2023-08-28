В УГКЦ чекають пояснень від Папи Франциска після імперської промови

В Українській греко-католицькій церкві сподіваються, що слова Папи Римського Франциска про велич Російської імперії були спонтанними і насправді він не підтримує російський державний реваншизм, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві глави УГКЦ блаженнішого Святослава.

"Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Однак розділяємо великий біль, спричинений ними не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних нашої Церкви, а й інших конфесій і релігійних організацій. Водночас усвідомлюємо і те глибоке розчарування в суспільстві, яке вони спричинили" , — зазначив отець Святослав.

"Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" — найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму. Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні… В контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами" , — зазначив голова УГКЦ.

"З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації" , — підкреслив блаженніший Святослав.

Як повідомлялось, 25 серпня Папа Римський Франциск звернувся до російських студентів-католиків та закликав їх "ніколи не забувати про спадщину".

"Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої (країни) великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої Матінки Росії, йдіть вперед з цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами" , — цитує понтифіка сайт Московської римо-католицької архієпархії.

Однак в стенограмі виступу Папи Франциска, яку оприлюднила пресслужба Ватикану, слів про російську велич не було.