Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Тульську область

Міноборони Росії заявило, що вранці 29 серпня над Тульською областю були знищені безпілотники, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації" , – йдеться в повідомленні.

В російському відомстві додали, що безпілотні літальні апарати нібито були знищені черговими засобами ППО над територією Тульської області.

Раніше Міноборони Росії повідомило про збиття безпілотника над Бєлгородською областю ввечері 28 серпня. Згодом російські військові заявили про збиття ще одного дрона.