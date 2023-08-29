У Німеччині депутат намалював свастику на авто українців, його оштрафували

У Німеччині суд оштрафував депутата міськради Баден-Бадена, який маркером намалював свастику та написав непристойні слова на двох автомобілях з українськими номерами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У прокуратурі повідомили, що депутата оштрафовано на 50 денних ставок за "використання символіки неконституційних організацій" та застосування інвективної лексики. На жаль, сума штрафу тримається у секреті.

Інцидент стався у січні та березні у підземному гаражі у Баден-Бадені. Якщо депутат не звернеться до суду з апеляцією, то штраф набуде чинності 8 вересня.

"Зелені", "Християнсько-демократична спілка" (ХДС), а також "Вільні громадяни Баден-Бадена" різко засудили інцидент і закликали депутата подати у відставку.

"Для мене цей процес обурливий. Якщо звинувачення підтвердяться, цій людині доведеться піти у відставку" , - заявив лідер фракції ХДС у муніципальній раді Ансгар Гернсбек.

Міська влада Баден-Бадена все ще підбирає відповідне покарання для депутата ради. Поки вони не ухвалять рішення, коментувати це питання не хочуть. Також немає інформації, до якої партії належить чоловік.