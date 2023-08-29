Під Мар'їнкою ЗСУ продовжують стримувати наступ росіян – Генштаб

В районі Мар’їнки Донецької області українські військові продовжують стримувати наступ росіян. Загалом на фронті за минулу добу відбулося 32 зіткнення з окупантами.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області; Торського, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Богданівки, Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти: Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 – по пункту управління та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.