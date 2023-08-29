Українські військові знищили ще понад 500 окупантів та 14 танків – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 530 російських окупантів, а також знищили 14 танків, 25 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 261840 (+530) осіб,
- танків – 4414 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 8579 (+17) од,
- артилерійських систем – 5450 (+25) од,
- РСЗВ – 733 (+3) од,
- засобів ППО – 500 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,
- крилатих ракет – 1419 (+4),
- кораблів / катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
- спеціальної техніки – 820 (+11) од.