Генштаб про наступ на півдні: ЗСУ мають успіх в напрямку Вербового

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Українські військові мали успіх в напрямку Вербового, яке на південному сході від нещодавно звільненого Роботиного.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби" , – йдеться в повідомленні.

Мапа: deepstate

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви, зазначають у Генштабі.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.