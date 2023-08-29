Генштаб про наступ на півдні: ЗСУ мають успіх в напрямку Вербового
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Українські військові мали успіх в напрямку Вербового, яке на південному сході від нещодавно звільненого Роботиного.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – йдеться в повідомленні.
На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.
Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви, зазначають у Генштабі.
Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.