У Кремлі наказали спецслужбам готуватися до нового військового заколоту – ЗМІ

У Кремлі вважають, що після смерті власника так званої ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, про яку оголосила Росія, існує загроза нового військового заколоту. Про це повідомляє Moscow Times, посилаючись на три джерела, зокрема урядовця, який раніше служив у силових структурах, повідомляє Новое время.

За словами співрозмовників видання, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати та не допустити подібних "виступів", які на чолі з Пригожиним "вагнерівці" влаштували наприкінці червня.

"Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 км до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму" , — заявили джерела Moscow Times.

Вони кажуть, що Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнера в нинішньому вигляді і її розформують.

Заколот та Пригожина в Росії: що відомо

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин оголосив про початок збройного конфлікту з Міноборони РФ і похід на Москву.

Причиною він назвав нібито удар російської армії по тилових таборах вагнерівців у Ростові. Конфлікт Пригожина і Шойгу розпочався набагато раніше: ватажок Вагнера останні кілька місяців наполегливо вимагав відставки міністра оборони, звинувачуючи його в поганому управлінні військами окупантів і недостатньому постачанні боєприпасів "вагнерівцям".

24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону та Воронежі. Вагнерівці також знищили сім бортів російської авіації.

Проти Пригожина відкрили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", у Москві силовики готувалися до облоги, а Володимир Путін, за даними української розвідки, екстрено виїхав із Москви на Валдай. За даними ЗМІ, його попередили про плани Пригожина, але він був "паралізований" і фактично нічого не зробив.

Коли колона вагнерівців вже була в Московській області, у пресслужбі самопроголошеного "президента" Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним і той пристав на пропозицію зупинити "бунт". Незабаром після цього Пригожин оголосив, що "розвертає колони" з-під Москви та "йде назад" у польові табори.

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак, на якому, як заявили в Росії, були, зокрема, Пригожин та його "права рука" Дмитро Уткін. Через чотири дні їх остаточно оголосили мертвими.