Медведєв лякає світ апокаліпсисом через удари ЗСУ по Криму
Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у черговому своєму дописі вирішив полякати кінцем світу. Приводом для цього стало рішення завдавати удари по окупантах в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.
"Українські злочинці оголосили, що їм погодили будь-які удари по всьому російському, "наприклад, у Криму". Якщо це правда (а сумніватися зараз немає причин), то це прямий юридично значущий доказ співучасті Заходу у війні проти Росії на боці держави Степана Бандери.
Рафінований casus belli, і для Росії можливість діяти в рамках jus ad bellum проти всіх і кожного в країнах НАТО. Сумно, на жаль. Пророцтва Апокаліпсису все ближче", – написав він у Telegram.
Також він опублікував кілька цитат радянських лідерів Микити Хрущова, Володимира Леніна та Одкровення Апостола Іоана щодо кінця світу.