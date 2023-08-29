Зміни клімату загрожують європейським гірськолижним курортам – дослідження

Зміна клімату загрожує майбутньому європейських гірськолижних курортів через нестачу снігу. Про це свідчить дослідження, яке опублікував науковий журнал "Nature Climate Change", повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у дослідженні, близько половини всіх європейських гірськолижних курортів зіткнуться з високим ризиком нестачі снігу, якщо глобальне потепління призведе до підвищення середньосвітової температури на два градуси за Цельсієм.

При цьому, зазначають дослідники, машини для штучного засніження зможуть лише частково компенсувати нестачу природного снігу в умовах потепління на Землі.

За сценарієм з підвищенням температури на три градуси за Цельсієм у цьому столітті 91% європейських гірськолижних курортів опиняться під загрозою нестачі снігу для занять зимовими видами спорту.

У публікації вказують, що якщо глобальне потепління досягне чотирьох градусів, то майже всі гірськолижні курорти на континенті ризикують зіткнутися з нестачею снігу.

Якщо глобальними зусиллями по боротьбі зі зміною клімату вдасться обмежити підвищення температури до 1,5 градусів – мета, визначена в Паризькій кліматичній угоді, – то лише 32% гірськолижних курортів матимуть високий ризик нестачі снігу, згідно з дослідженням. Цю частку можна обмежити до 14-26% за рахунок штучного снігу.

Європа – головний центр гірськолижного спорту на планеті, де знаходиться близько половини всіх гірськолижних курортів світу. У дослідженні розглядалися 2 234 курорти у 28 країнах Європи. Згідно з прогнозами дослідження, особливо сильно постраждають курорти Альп.