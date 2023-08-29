WSJ: Підготовка гарантій безпеки для України займе багато місяців

Підготовка домовленостей про гарантії безпеки для України займе багато місяців, деякі двосторонні домовленості можуть бути досягнуті лише наступного року. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників, повідомляє Новое время.

Співрозмовники видання зазначають, що наразі немає єдиного погляду щодо того, наскільки деталізованими мають бути зобов’язання союзників.

Зазначається, що партнери також мають обговорити з Україною її майбутні військові потреби. Їм потрібно буде координувати двосторонні переговори між західними лідерами та гарантувати, що оборонна промисловість союзників зможе надати Україні обіцяну військову допомогу, не нехтуючи своїми потребами у поповненні запасів і розширенні можливостей.

Західні офіційні особи визнають, що без надання Україні надійної підтримки навряд чи вдасться змусити Росію припинити війну.

Високопоставлений французький чиновник заявив, що Париж очікує початок переговорів щодо гарантій безпеки для України протягом наступних кількох тижнів. Представники США кажуть, що сподіваються провести другу зустріч з Україною найближчими тижнями.

Повідомляється, що в інших країнах Європи переговори ще не розпочалися, але офіційні особи у Франції та Німеччині намічають, яку підтримку вони могли б надати Україні.

Видання зазначає, що основним політичним питанням, яке постає перед лідерами західних країн, є те, чи зможуть нинішні уряди ефективно розподілити військові витрати України на наступні роки, коли вони можуть вже не будуть при владі.

Повідомляється, що найбільша невизначеність щодо цього питання у Вашингтоні.

За даними видання, європейські союзники готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації президента США Джо Байдена будуть слабшими, ніж вони сподівалися, або «надто розпливчастими» для надійного стримування Росії.

У той час як Байден на саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що США «будуть вести переговори щодо довгострокових двосторонніх гаранітй безпеки щодо України», офіційні особи США заявили, що вони ще мають визначити, як ця угода буде виглядати.

Одна з пропозицій, за словами представника адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб США та Україна домовилися про меморандум про взаєморозуміння, який не потребує схвалення Конгресу.

Повідомляється, що якщо Вашингтон суттєво скоротить свою підтримку України, Європа навряд чи буде фінансово або військово спроможна усунути розрив.

За даними Кільського інституту світової економіки, провідні європейські країни, що надають Україні озброєння, Велика Британія та Німеччина, виділили від 7 до 8 мільярдів доларів відповідно на військову підтримку України, що становить менше однієї п’ятої підтримки США.

WSJ пише, що у європейських столицях висловили побоювання щодо можливої перемоги у президентських виборах США Дональда Трампа, оскільки він може спробувати скоротити допомогу Україні.

Крім того, серед європейських чиновників зростає стурбованість тим, що російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме війну проти України до закінчення президентських виборів у США 2024 року, сподіваючись, що перемога республіканців призведе до припинення військової підтримки України.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня лідери Великої сімки оголосили, що погодили декларацію про гарантії безпеки для України.

В ОП заявили, що декларація — це загальний рамковий документ, а наступним кроком має стати система двосторонніх угод між Україною та окремими країнами-гарантами.