Україна підписала з Польщею нову угоду про розвиток залізничного сполучення

Польська та українська залізниці домовились про спільну роботу з розвитку пасажирських та вантажних залізничних перевезень між країнами задля збільшення експортно-імпортного потенціалу, повідомляє Новое время.

Як заявив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко, це перша з 1994 року угода такого рівня між залізницями двох країн.

Відповідну угоду між польським оператором Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna та "Укрзалізниця" підписано 28 серпня 2023 року.

"Робимо черговий важливий крок до зміцнення партнерства й розвитку залізничних перевезень між Україною та Польщею. Разом ми продовжимо розвивати прикордонну інфраструктуру та збільшувати пасажиро- й вантажообіг між нашими країнами, що у підсумку матиме позитивний ефект для наших залізниць та національних економік України та Польщі" , — наголосив очільник Укрзалізниці.

Так, відповідно до положень угоди PKP S.A. опрацює заходи для укладення окремих угод з "Укрзалізницею" у сфері управління залізничною інфраструктурою, вантажних і пасажирських залізничних перевезень. Також з метою розробки проєктів окремих угод сторони утворять спільні робочі групи.

Одним із принципів угоди є забезпечення сторонами безпечних та безперебійних перевезень пасажирів та вантажів.

Крім того, компанії домовилися, що перевантаження вантажів у вагони іншої ширини колії або перестановка вагонів на візки іншої ширини колії здійснюється не лише приймаючим перевізником на прикордонній станції, що знаходиться на території його держави, але й, за умови погодження, такі операції можуть здійснюватися перевізником, який здає вантаж, на прикордонній станції, що знаходиться на його території.

Обслуговування ж поїздів локомотивною тягою між прикордонними станціями для вантажного сполучення в обох напрямках буде здійснюватися локомотивами й локомотивними бригадами "Укрзалізниці" та компанії PKP S.A. з дотриманням паритету 50/50.