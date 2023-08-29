У Польщі поки не вважають російськими диверсіями останні інциденти в країні

Польські спецслужби поки не бачать підстав вважати ворожими диверсіями спалах "хвороби легіонерів" у Жешуві та втручання "стоп-сигналами" у роботу залізниці. Про це пише RMF FM з посиланням на анонімних співрозмовників повідомляє, повідомляє Європейська правда.

Агенти Служби внутрішньої безпеки ABW, які розслідують спалах "хвороби легіонерів" у Жешуві, ще працюють над питанням. Поки що проведені дослідження не дають підстав припускати, що це стало наслідком чиїхось умисних дій.

Що стосується втручання у роботу залізниці, то правоохоронці не бачать ознак того, що окремі інциденти на території країни якось пов’язані. Втім, ще з’ясовують, чи технічно можливо надсилати "стоп-сигнали", перебуваючи у зовсім іншій частині країни.

Також слідчі допитують затриманих у Білостоку чоловіків з радіообладнанням, один з яких сам виявився правоохоронцем.

Нагадаємо, кількість підтверджених смертей внаслідок спалаху "хвороби легіонерів" у Жешуві зросла до 11, загалом підтверджено 144 випадки зараження. На цей час перевірили лише дев’ять із понад сотні відібраних проб води.