ООН: Від початку повномасштабного вторгнення загинули 9500 цивільних

Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 27 серпня 2023-го, повідомляє Радіо Свобода.

За даними ООН, з 1 до 27 серпня 2023 року зафіксували 585 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні, з них – 5 загиблих та 19 поранених дітей.

В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

За останніми даними Офісу генпрокурора України, внаслідок російської агресії в Україні від 24 лютого 2022 року загинули 503 дитини, понад 1117 поранені. В ОГП зазначають, що ці цифри не є остаточними.

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